Ãðóïà ïðîòåñòèðàùè ïîñðåùíàõà ñ îñâèðêâàíå Êàðàêà÷àíîâ âúâ Âàðíà

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Êàêòî ìåäèÿòà íè ñúîáùè, ìèíèñòúðúò è íà÷àëíèêúò íà îòáðàíàòà àäìèðàë Åìèë Åôòèìîâ ïðèñòèãíàõà äíåñ çà öåðåìîíèÿ ïî òúðæåñòâåíîòî îòáåëÿçâàíå íà 141-àòà ãîäèøíèíà îò ñúçäàâàíåòî íà Âîåííîìîðñêèòå ñèëè âúâ Âàðíà.
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Æúëò êîä âåùàå ñèëåí âÿòúð ïî öÿëîòî ×åðíîìîðèå!
17:15 / 07.08.2020
Èçïëàòèõà íàä 43 ìèëèîíà â ïîìîù íà ôèðìèòå çà áîðáà ñ ïàíäåìèÿòà...
16:58 / 07.08.2020
Ñëàâè ïóáëèêóâà Òîï 10 íà íàé-áåçî÷ëèâèòå è öèíè÷íè èçêàçâàíèÿ íà...
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15:26 / 07.08.2020
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15:21 / 07.08.2020
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Âèæ îùå:
Áîðèñîâ: Ùå ïðåäëîæà äà ñè òðúãíà è ïðàâèòåëñòâîòî äà ïðîäúëæè áåç ìåí
12:45 / 05.08.2020
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08:46 / 05.08.2020
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07:47 / 05.08.2020
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14:23 / 06.08.2020
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11:18 / 07.08.2020
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