Ãðóïà ïðîòåñòèðàùè ïîñðåùíàõà ñ îñâèðêâàíå Êàðàêà÷àíîâ âúâ Âàðíà

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Ïî âðåìå íà ñúáèòèåòî â Ùàáà íà ôëîòà, êîåòî çàïî÷íà â 16.30 ÷àñà, ùå áúäàò íàãðàäåíè âîåííîñëóæåùè è öèâèëíè ñëóæèòåëè, îòëè÷èëè ñå ñ ïðîôåñèîíàëíî èçïúëíåíèå íà çàäà÷èòå ñè è ïî ïîâîä ïðàçíèêà íà ÂÌÑ.



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