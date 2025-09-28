ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гуцанов: Не трябва да се вдигат каквито и да е данъци!
Социалният министър поздрави националния отбор по волейбол за спечелените сребърни медали.
"Днес всичко е волейбол и браво на момчетата. Отдавна не ни се беше случвало такава радост и дано не само спортът е този, който ни обединява, но да има и национална цел, която да ни обединява“, каза социалният министът.
По думите му демографската криза е нещо, което трябва да ни обедини, за да може да я преодолеем.
"Ако искаме да има България много по 1300 години, ако искаме да имаме българска нация, дано това да е нещо, което да ни събере и да бъдем наистина като снопа стрели – всички го учим в първи клас и всички го забравяме, докато сме на някакви позиции, нещо зависи от нас. Дано тази есен е различна.“
Той коментира и това, че предстои да бъде изготвен първият държавен бюджет в евро. Гуцанов изрази надежда, че ще се постигне консенсус между партньорите в управлението.
"Ако искаме наистина да не сме в постоянни цикли от избори, трябва да се намерят балансите и виждате през тези 9 месеца ги намираме тези баланси. Много по-разумно е да има редовно управление, отколкото отново този период с 8 поредни избора, който видяхме къде ни докараха.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов ужасяващ рекорд по АМ "Тракия"
20:45 / 28.09.2025
Николай Денков: Коцев и Терзиев са възможни опции за кандидат-пре...
20:18 / 28.09.2025
Димитър Гърдев за искането на АЛДЕ: Няма да бъдат спирани никакви...
20:18 / 28.09.2025
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато пл...
20:17 / 28.09.2025
България посреща световните вицешампиони на пл. "Св. Александър Н...
20:17 / 28.09.2025
Лъжа! Изманипулираха с изкуствен интелект видео с Бойко Борисов и...
16:43 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета