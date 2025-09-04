ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гуцанов: Средната заплата се е повишила с 12%, хората ще кажат "трябва да е с 25%"
"Средната заплата се е повишила с 12% , пак казвам не е достатъчно, хората ще кажат "трябва да е с 25%", но дали през последните години тя е скачала и е стигнала почти 2500 лв., 3500 лв. е за София, нещо което според мен е много добро като тенденция - голямо повишаване в Търговище 18,3%, в Смолян имаме повишаване, а в Благоевград са на първо място 20,3%", каза социалният министър прад БНТ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 691
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов за визитата на Зафиров: Не знам Китай да е обявен за враж...
10:15 / 04.09.2025
Защо е важна редовната сервизна поддръжка на водния джет?
10:05 / 04.09.2025
Желязков за полета на Урсула фон дер Лайен: Няма данни за заглуша...
10:11 / 04.09.2025
Майките, които се върнат по-рано на работа, ще получават 100% от ...
09:56 / 04.09.2025
Компютърният синдром е модерното заболяване на очите
09:41 / 04.09.2025
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не...
09:10 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета