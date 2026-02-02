Борислав Гуцанов.
Предстоящият конгрес ще се проведе тази неделя.
"Повече от убеден съм, че на България ѝ трябва лява партия, такава, каквато е БСП", заяви той.
Гуцанов е един от кандидатите за лидер на БСП: На България й трябва лява партия
