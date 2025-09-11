Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Гуцанов след инцидента в Русе: Даниел Митов не трябва да подава оставка
Автор: ИА Фокус 20:22Коментари (0)94
© bTV
"Не считам, че г-н Митов трябва да подаде оставка. Нека да се изяснят всички обстоятелства и тогава да се вземат решения и мерки“. Това каза министърът на труда и социалните грижи Борислав Гуцанов по bTV за случая в Русе, при който полицейският началник на града влезе в болница след предполагаем тежък побой.

Припомняме, че оставката на вътрешния министър Даниел Митов беше поискана от "Да, България“ след като изтекоха още записи от нощта на нападението, за които се предполага, че уличават версията на МВР като неточна и че първи удар е дошъл именно от придружителя на полицейския началник, а не от младежите в колата.

А предстоящият вот на недоверие към кабинета Гуцанов определи като "най-силното оръжие на опозицията“ – но само, ако не се прекалява.

"Вот на недоверие след вот на недоверие, тука вече става една деградация на този инструмент и всяко едно вслушване в опозицията е изключително важно и полезно, защото тя има какво да каже. Но и постоянно това да се прави, не считам, че води до нещо добро“, уточни той.

Попитан за "домовете на ужасите“ – които месеци наред втрещяваха обществеността с кадрите на насилие и тормоз върху възрастните хора, вписани в тях, министър Гуцанов отговори:

"670 проверки сме направили и ако не бяхме двамата министри – на правосъдието, Георгиев, и аз – разбира се, с подкрепата на премиера, никога нямаше да могат да бъдат разкрити тези домове. От тези 670, 12 дома са закрити, 17 лиценза са отнети, 400 наши майки, бащи, дядовци и баби са преместени по един нормален ред да имат през болници и в други заведения. Всички 81 дома, които са държавни, ние сме ги предоставили на общините, и в момента извършваме ремонт за 383 милиона и това са европейски средства по ПВУ, които иначе щяха да бъдат загубени, ние сме дали тези средства на кметовете, от тях зависи сега. 331 милиона даваме за нови услуги – които са за изграждане на нови сгради, трябва да бъдат изградени до 30 юни догодина“.

И уточни, че през следващия месец ще бъдат разкрити 9 дома за възрастни.



Още по темата: общо новини по темата: 571
11.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
08.09.2025 »
08.09.2025 »
предишна страница [ 1/96 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пазарен нонсенс: Стоките в големите хранителни вериги по-скъпи от...
20:20 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:39 / 11.09.2025
Доган с нов политически проект: За мен какви ли не приказки се но...
16:35 / 11.09.2025
От академичното гребане до "амигуруми": историята на Галина и мал...
16:07 / 11.09.2025
Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозон...
16:02 / 11.09.2025
Общопрактикуващ лекар: Няма къде да запишете детето си в момента....
16:54 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Дете загина след падане от парашут в Несебър
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: