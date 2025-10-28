Държавата трябва решително да се намеси в решаването на проблема с насилието сред децата. Тази теза застъпи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на кръгла маса "Детство без насилие“, организирана от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание.Той обърна внимание, че през последните две седмици медийното внимание е било фокусирано върху два случая на насилие - убийството на непълнолетен от друг непълнолетен в столичен мол и случая в Бургас, при който млад мъж погуби живота на почти цялото си семейство."Ако вникнем в дълбочина, ще видим, че и при двата случая има проблеми в семейството. 15-годишното момче на практика няма роднини. Другото семейство е живяло в крайна бедност. И се получава порочен кръг. Всяка институция трябва да участва в решаването на този проблем. През последните години държавата е абдикирала от част от своите функции. Сега ние се мъчим по един ускорен начин да вземем мерки“, заяви министър Гуцанов.Той отбеляза, че през последните 9 месеца Министерството на труда и социалната политика (МТСП), заедно с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), правят редица инициативи за защита на децата. Само преди ден министър Гуцанов даде начало на кампания за превенцията на ранните бракове и ражданията от непълнолетни."Трябва да се влезе в тези шест области, където въпросът е най-наболял - Сливен, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Ямбол и Бургас. Показваме и добрия пример – лейтенант Виктория Ковачка, която е имала трудно детство, но се е справила. Тези деца трябва да знаят, че имат бъдеще. Държавата трябва да се намеси“, обясни министър Гуцанов.Той припомни, че продължава и кампанията срещу употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове. Продължават откритите уроци, които лекари и представители на ДАЗД и МТСП правят в различни учебни заведения. Изработени са и специални филми, които показват опасностите от употребата на тези вещества."Ангажирахме и лекарите, за да могат да разкажат какви увреждания има след употребата на тези вещества. Ние като родители смятаме, че проблемите, които са билипред нас като деца, сега са същите. А те нямат нищо общо, затова и родителите трябва да се запознаят с новите опасности пред децата им", обясни социалният министър.Борислав Гуцанов отбеляза и пускането на специално мобилно приложение, с което децата бързо могат да подават сигнали за насилие или опасност, ако попаднат в такава или станат свидетели."Започваме следващата инициатива с ясното съзнание, че ще ни е много трудно. Искаме да направим Балкански пакт за защита на децата в социалните мрежи. Дано инициативата стане общоевропейска“, анонсира министър Гуцанов. Медицински проучвания показват, че до шестгодишна възраст децата дори не трябва да имат допир до екрани, припомни той."Знам, че това ще е трудна битка, но го дължим на бъдещото поколение“, обобщи министърът.Пред медиите той отбеляза, че всички предложения и мерки в бюджет 2026 ще бъдат обсъдени в Съвета за съвместно управление."Смятам, че ще стигнем до консенсусни решения“, заяви той. Социалният министър настоя за запазване на швейцарското правило за актуализиране на пенсиите, актуализирането на минималната работна заплата и защитата на най-уязвимите.