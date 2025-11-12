Гурбетчии масово изкупуват апартаменти
© Plovdiv24.bg
Много хора от района на Родопите заминават да работят за няколко години в чужбина - търпят лишения, ползват квартира с по няколко души в нея. Живеят скромно, купуват предимно хляб, кренвирши и бира. Целта им е да спестя 100 хил. евро и се връщат у дома, за покупка на имот. Но след това са им необходими още пари и отново заминават на гурбет.
В резултат за апартаментите в новите кооперации бързо намират купувачи. Активно строителство има не само в Кърджали, а и в съседните големи градове. Хора с повече от пет апартамента вече не са рядкост. Голямото търсене вдига цените и на жилищата в стари панелни сгради, като цените им са над 1200 евро за квадратен метър. Активно е и търсенето на селски къщи в района на Родопите, пише "Труд".
Още от категорията
/
Сиромахов: Наистина ли вярвате, че по "байтошово време" било по-добре, защото цената на хляба била 40 стотинки?
14:51
Животновъдите категорични: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се трови с фалшиво сирене
11.11
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
11.11
Неделя Щонова: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
11.11
Интересен празник е днес
10.11
Близки на Стефани: Огромно благодаря! Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4. районно управление
08.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.