Гърция е на второ място в ЕС по брой пациенти, заразени с опасна гъбична инфекция
Автор: Илиана Пенова 20:21
©
Гърция е на второ място в ЕС по брой пациенти, заразени с гъбичката Candida auris, инфекция, която може да причини сериозно заболяване и да се разпространи бързо в болници или заведения за дългосрочни грижи, според нов доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), публикуван в четвъртък, пише Ekathimerini.

По време на посещение на екип на ECDC в Гърция през април 2024 г. беше установено, че гъбичката се е разпространила в цялата система на здравеопазване.

Candida auris често е устойчива на противогъбични лекарства и засяга тежко болни пациенти. Според доклада, Гърция е регистрирала 852 случая през последното десетилетие, което я нарежда на второ място в Европа след Испания.

Диамантис Плахурас, заместник-ръководител на отдела за антимикробна резистентност и инфекции, свързани със здравеопазването, към ECDC, казва, че е научно документирано, че определен процент от пациентите, които са могли да се възстановят от хоспитализацията си, не са го направили поради инфекция, причинена от тази гъбичка. 

Лида Полити, ръководител на отдела за антимикробна резистентност и болнични инфекции в Националната организация за обществено здраве, заяви, че Candida auris е значително разпространена в гръцките болници и представлява риск за тежко болни пациенти. Поради това тя подкрепя задължителното докладване на случаите, решение, което може да бъде взето от Министерството на здравеопазването.

В доклада се посочва, че ранното откриване и бързият, координиран контрол на предаването все още са възможни и могат да предотвратят по-нататъшното разпространение; необходими са обаче организирани мерки.








