Гъст дим се извива над АМ "Тракия". Запалило се е ремарке на тежкотоварен автомобил.

Инцидентът е станал в посока Пловдив около 80-ти километър. Трафикът в района е затруднен, има задръстване.

Шофирайте внимателно!