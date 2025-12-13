Гъста мъгла на АМ "Тракия"!
© Фокус
Репортерът ни се движи в посока Бургас и допълни: "Доста е гъста мъглата. Температурата е нула градуса. Шофьорите да се движат с повишено внимание".
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
