Няма по-директна заплаха за едно общество и за една държава от търговията с демокрация. Но това не е единственият пазар, на който българският гражданин се превръща в средство за печалба. Не по-малко опасно е търгуването със здраве, при което се използват слабостите на една пробита системата, за да се пълнят касички. И отново цената я плащат гражданите - с вноските си за здраве, но и буквално със здравето си. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание, информира Burgas24.bg.

Премиерът посочи, че докато лекари и медицински сестри напълно основателно настояват за повече средства, системата е заразена с токсични практики, които я източват и от пари, и от възможност да помага. Използват се вратички в закона – не за по-добро лечение, а за повече печалба. Пример е как едно и също лекарство в една болница струва 23 000 лева, в друга – 125 000, което е пет пъти по-скъпо, над 400% разлика. С тази разлика можеш дори нова кола да си купиш, само от едно лекарство. От всички лекарства на цялата болница е напълно възможно да се обзаведе нов автопарк, отбеляза Гюров.

Според министър-председателя най-трудното за приемане е, че това се оказва напълно законно. В същото време българският пациент е на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване. Това не е съвпадение, това е система, която позволява да се печели от болката на гражданите, посочи премиерът. Според него това не е само проблем на здравеопазването, нито само на икономиката. Не е и само политически проблем. Той е морален, категоричен беше Гюров.

Премиерът Гюров разпореди Министерството на здравеопазването в кратък срок да предложи възможни решения.