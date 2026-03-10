Андрей Гюров пред журналисти в Париж след Втората среща на върха по ядрената енергия.
Премиерът подчерта, че участието на страната във форума е важно, защото ядрената енергия е ключов фактор за развитието на Европа, новата икономика и сигурността на континента. "Обсъдихме с европейските лидери финансирането на големи инфраструктурни проекти, свързаността на електрическите мрежи в Европа и промени в регулациите, които да подпомогнат развитието на ядрената енергетика“, поясни министър-председателят.
По въпроса за цените на горивата премиерът посочи, че се обсъждат различни мерки, насочени към защита на най-уязвимите групи и устойчиво управление на ресурсите. "Свиквам утре министрите, за да обсъдим кои мерки биха били най-подходящи за България. Очаквам до края на седмицата да съобщим какви конкретни действия ще предприемем“, заяви премиерът. По думите му се разглеждат всички варианти, така че българските граждани да бъдат защитени, а мерките да бъдат устойчиви и ефективни.
Гюров отбеляза, че силата на Европа е в съвместните действия и взаимната подкрепа между държавите, включително чрез финансиране на ключови енергийни проекти.
Гюров: Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата
