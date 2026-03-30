Андрей Гюров от българска делегация, водена от служебния министър-председател, е на посещение в Киев.
Премиерът Андрей Гюров потвърди категоричната и последователна подкрепа на България за Украйна и нейната борба за независимост и териториална цялост. Много беше важно днес, че от подкрепа минаваме към конкретни действия - обсъдихме много теми и въпроси в различни сфери на икономиката, които биха били от полза на българските граждани и на украинските компании, които могат да си сътрудничат, посочи Гюров. Като възможни области за задълбочаване на взаимодействието между България и Украйна премиерът открои икономиката, енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, транспорта и свързаността.
От своя страна министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко изтъкна, че настоящата визита на премиера Андрей Гюров и част от министрите в служебния кабинет е потвърждение, че България и Украйна са партньори, обединени от общи ценности и исторически връзки, от стремежа към мир и устойчиво развитие в Черноморския регион. Свириденко изрази увереност, че настоящите двустранни разговори ще бъдат здрава основа за по-нататъшното развитие на сътрудничество между София и Киев. Премиерът на Украйна потвърди голямото значение на подписания днес протокол за Болградската гимназия. Акцентира също върху транспортната свързаност в региона. Ние сме заинтересовани от привличане на България и нейните компании в проектите за възстановяване на Украйна, посочи още Свириденко.
Министър-председателят Юлия Свириденко изрази благодарност за солидарността и състраданието към Украйна, които продължават и през петата година от въоръжената агресия срещу страната. Ние ценим оказаната военнотехническа и енергийна помощ, подкрепата за нашите граждани, които бяха принудени да напуснат страната, както и инициативите за подкрепа на украинските деца, изтъкна премиерът на Украйна.
Гюров: Впечатлени сме от силата и устойчивостта на Украйна
