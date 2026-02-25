Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.
По думите на Гюров от финансовия министър очаква не само удължителен бюджет, но и ревизия на обществените поръчки, които са заварили.
"Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако е истина, това ще е още едно обяснение, защо ни атакуват още от първия ден", каза още премиерът.
Той е категоричен, че служебното правителство няма да се огъне. "Връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, а от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие", допълни служебният премиер.
"Още днес ще изпратим на президента Йотова всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. Още утре ще поканим новите областни управители, за да започнем подготовката на изборите. Те са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с почтеност и кураж, дори най-злостните атаки няма да ни спрат", заключи Гюров.
Гюров: Задействана е операция по сплашване на служебния вътрешен министър
