Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министър-председателят Андрей Гюров ще се срещне с ръководството на Централната избирателна комисия, след като беше поканен по-рано.

Тема на разговора ще бъде подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г.

Срещата ще се проведе този петъкпетък, 20 февруари, от 14 ч., в сградата на ЦИК.