Андрей Гюров по време на срещата му с ЦИК.
"Сутринта проведох среща със студентските организации и младите хора – тези, които рядко са политически активни, чиито глас много рядко е зачитан по време на избори. Те откроиха един основен приоритет – връщането на доверието в институциите. За да има доверие в институциите, за мен най-важното е как те ще бъдат излъчени, т.е. какъв процес на демократични избори ще проведем, така че от една страна хората да имат смисъл в това да гласуват, да вярват, че техният глас ще бъде преброен правилно, оттам едно истинско представителство на гражданството в Народното събрание и съответно повишаване на доверието в институциите", посочи още Гюров.
"От страна на служебното правителство можете да разчитате на пълно съдействие. Това за нас е основен приоритет и ние сме решени да проведем един много добър процес на провеждане на тези избори", подчерта той.
Гюров на срещата с ЦИК: Можете да разчитате на пълно съдействие за честни избори, за нас това е е основен приоритет
