Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от "Коалицията на желаещите“. Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини днес бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.
Министър-председателят Андрей Гюров потвърди категоричната позиция на българското правителство за последователна и силна подкрепа за Украйна. Подчерта също необходимостта от стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Според българския премиер приносът на Европейския съюз трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, така че да се гарантира устойчив и справедлив мир, основан на международното право и защитата на суверенитета на Украйна.
Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за възстановяването и укрепването на енергийната инфраструктура на страната, която се намира в тежко състояние след атаките.
В рамките на срещата беше отбелязана четвъртата година от незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна. В тази връзка днес в 19 часа предстои символично осветяване на част от сградата на Министерския съвет в цветовете на украинското знаме в знак на солидарност с украинския народ.
