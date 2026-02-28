Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13 часа. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток, съобщиха от правителствената пресслужба.
Поводът е нанасянето на удари срещу Иран от страна на САЩ и Израел.
Още снощи МВнР предупреди за ескалация на риска в региона на Близкия изток, като отбеляза, че въздушните пътища и възможните канали за евакуация може да се окажат натоварени и дори силно затруднени.
По-рано днес пък американският президент Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са започнали "мащабни военни операции“ срещу Иран.
Гюров свиква Съвет по сигурността заради ситуацията в Близкия изток
