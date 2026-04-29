"Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби на веригата магазини "Магазин за хората", която беше създадена като политическо алиби - рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро - незнайно защо тази сутрин се разбягаха", това заяви премиерът Андрей Гюров преди началото на днешното заседание на Министерския съвет.

По-рано тази сутрин ръководството на "Магазин за хората" ЕАД подаде оставка, съобщи ФОКУС.

Гюров определи веригата магазини като "схема за празни рафтове и пълни джобове".

По думите му това все повече прилича на държавно финансиран експеримент "за източване".

"Виждали сме фалити по "Магнитски", искаме да знаем дали става дума за нов такъв. Гражданите не плащат данъци, за да финансират" магазините на човека“ и да виждат как 10 милиона изтичат в канала, а рафтовете стоят празни“, заяви Гюров.