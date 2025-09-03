ЗАРЕЖДАНЕ...
|HPV ваксината — одобрена за употреба, доказано безопасна, високо ефективна и широко използвана
Милиони дози, десетилетия наблюдение и строг контрол от лекарствените регулатори по света.
Разбираме притесненията на родителите, казват от МЗ.
Ето реалните данни:
Прилага се в над 160 държави по света.
15+ години безопасни клинични данни.
Безопасна ваксина, одобрена от FDA, EMA и всички водещи здравни агенции.
Доказано работи срещу рак – намаляване на заболелите от рак на маточната шийка сред ваксинираните момичета.
Препоръчана от СЗО за глобална употреба.
HPV ваксинацията е част от Националната програма, създадена специално за българските деца. Ние осигуряваме безплатна имунизация за момичета 10–15 ненавършени и за момчета 10–14 ненавършени години.
