ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Хампарцумян: Ако наистина има необосновано покачване на цените, то те в крайна сметка те ще се стабилизират
Въпреки корекциите между първо и второ четене, остават притесненията на бизнеса по приетите промени в Закона за въвеждане на еврото. Критики търпи и предложеният Закон за веригата на доставки на земеделските продукти, който ще позволи максимални надценки до 10% себестойността за земеделските производители и 20% за търговските вериги.
"Аз разглеждам този комплект от закони като един неумел начин на части от висшата администрация да успокои една притеснена прослойка на обществото, която се притеснява от "лошите“ търговци и "лошото“ евро.“
Според Хампарцумян мерките ще имат временен резултат. Той заяви, че ако наистина има необосновано“ покачване на цените, в крайна сметка те ще се стабилизират. Въпреки това натискът от страна на държавата ще доведе до изкривявания на пазара, като в краен случай дори може да се стигне до изчезване на стоки от рафтовете на магазините.
Финансистът ясно коментира, че ролята на администрацията не е да участва в ценообразуването, а да осигури конкуренция и контрол на качеството на стоките и услугите, които потребяваме.
"Промените са непазарни и няма да доведат до очаквания от разтревожените потребители резултат.“
Събеседникът говори и за предложените държавни магазини, които трябва да започнат работа през септември. Той заяви, че "ако искаме да имаме рафтове с няколко вида стоки на фирми, близки до управляващите – да вървим в тази посока.“
Друга актуална тема е свързана и с изпълнението на държавния бюджет. Той каза, че приходите растат спрямо миналата година, но са по-малко от очакваните за полугодието. Той отбеляза, че предстои да видим как ще се развие туристическият сезон и каква ще бъде земеделската реколта, които влияят на пазарната среда за други отрасли в икономиката.
"По принцип не бива да правим серия от устойчиво дефицитни бюджети. Това води до проблеми в икономиката – забавяне на икономическия растеж и съкращаване на реалните доходи.“
Според него 3% дефицит трябва да бъде изключението, а не бенчмаркът. Освен това държавата трябва да обърне внимание на ефективността на публичните финанси, а не да променя икономически принципи с груба икономическа репресия.
"Трябва да говорим колко са ефективни публичните финанси в българската икономика. Когато те са с ниска ефективност, ние харчим, задлъжняваме , но не получаваме желания резултат... Критичната енергия на недоволство в обществото се събира. Може да не се изразява веднага в масови протести, но те не решават проблемите. Проблемите се решават с институционално изграждане, с реформи и образование. Не призовавам за революция и бунт, а по-ефективно използване на публичните пари.“
Гостът заяви, че еврото не е имунизация срещу лошо управление, но членството в еврозоната може да подпомогне разумното стопанско, финансово и политическо управление.
"Заедно с привилегиите на членството в еврозоната, получаваме и голямата отговорност да се държим като "големите момчета“, които са икономически по-успешни от нас.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1179
|предишна страница [ 1/197 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ...
10:35 / 13.08.2025
Ето го документа, доказващ изплатените над 2 млн. лева бонуси в А...
10:36 / 13.08.2025
Премиерът приветства най-младите доброволци от пожарите край Сунг...
10:40 / 13.08.2025
Читател: Ужас по АМ "Тракия"! Цялото ми стъкло беше в насекоми, н...
10:21 / 13.08.2025
Защо е важно да използваме новото приложение MedicinePrice?
10:12 / 13.08.2025
Продават ни разтворимо кафе на цена със 74% надценка?
10:05 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Абонамент
Анкета