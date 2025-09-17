Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Хампарцумян: България се управлява от центрове, които не са избрани от хората хората в парламента или министерския съвет
Автор: Екип Burgas24.bg 10:47Коментари (1)146
©
София. България се сблъсква с високи нива на сива икономика, които според банкерa и бивш зам.-министър на икономиката Левон Хампарцумян достигат между 30 и 40%. Това той коментира в ефира на "Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria, във връзка с данните на Евростат за високия дял българи, живеещи в лишения.

"Статистиката е коректна спрямо това, което вижда. Спрямо това, което не вижда, може само да се прави предположение. Тя не работи с предположения, а с конкретни цифри“, поясни Хампарцумян.

Банкерът подчерта, че сивата икономика подкопава държавността:

"Тя позволява България да се управлява от центрове, които не са избрани от хората в парламента или министерския съвет, а някъде другаде.“

По думите му, проблемът няма бързо решение, освен ако обществото не покаже "нетърпимост към това“ и не спре да приема подобни практики.

Ниска ефективност на държавните разходи и водната криза

По повод водната криза у нас Хампарцумян коментира:

"Всички съоръжения искат поддръжка, искат обновяване. Не можа да се разбере какво стана с парите, които отиват за ремонт на язовири. Парите ги няма, но и вода няма.“

Той допълни, че ефективността на държавните разходи е изключително ниска, което допълнително усложнява управлението на публичните ресурси.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Теб пък кой те е избрал за някакъв та постоянно ръсиш мозък?
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Ясни са най-добрите работодатели в България
09:40 / 17.09.2025
Ето кога ще настъпи астрономическата есен
08:50 / 17.09.2025
Цените на жилищата ще продължат да нарастват
09:01 / 17.09.2025
Наш кмет е нападнат и бит от хотелиер
09:17 / 17.09.2025
Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза в зала
08:48 / 17.09.2025
69% от българите се тревожат, че ще получат несправедливото възна...
09:00 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфланд" в "Меден рудник"
10:04 / 16.09.2025
Актуални теми
Туризъм
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: