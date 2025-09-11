Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозоната гарантира стабилност
Автор: Екип Burgas24.bg 16:02Коментари (12)195
©
Социалните придобивки за французите са твърде големи, за да може икономиката да ги понесе. Смяната на премиери, извънредните избори, присъщите на ЕС зелени сделки и икономически амбиции – всички тези фактори създават предпоставка за пълзяща криза. Това заяви в предаването "Студио Actualno“ банкерът Левон Хампарцумян, коментирайки политическата ситуация в Париж и растящите разходи на публичните финанси.

"Аз не бих определил това като гръцки сценарий, въпреки че и там имаше раздути социални разходи. Всички тези щедри пенсии и социални придобивки си приличат“, посочи Хампарцумян. По думите му именно социалните разходи са основната тежест за Франция, макар страната да е избегнала най-големите щети от Зелената сделка.

"И у нас има пълзящи опити да наподобим държавите, които изпитват затруднения заради прекомерни социални харчове“, предупреди банкерът.

Хампарцумян подчерта, че обществото трябва да се освободи от заблудата, че членството в еврозоната гарантира стабилност.

"Еврото е предпоставка успешните да бъдат още по-успешни, но не е застраховка срещу лошо финансово управление. Вс
ички изисквания за адекватна финансова политика остават също толкова важни, колкото и досега“, каза той.

По думите му самото поемане на дълг не е проблем – проблем е как се използват заеманите средства.

"Ние трябва да платим колективния рушвет на клептокрацията, за да влезем в еврото. Като общество трябва да изградим психика, в която публичните пари да работят по-ефективно, както и институциите“, коментира още банкерът.

Той допълни, че при пропадане на държавите няма "долна граница“, но все пак еврото има известна защитна функция.



Още по темата: общо новини по темата: 1254
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/209 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Как пък един банков "експерт" не каза, че повечето пари за социални придобивки трябва да дойдат от увеличението на данъците на най-богатите?????
+1
 
 
Олигофрен нали преди два месеца друго се говореше.... Гнусна свиня
+3
 
 
Почти 20 години евросъюз и нито една оправена магистрала. Нито един политик в затвора. Нито една партия, която да има някаква реална ангажираност към България. Само предатели. Нещо като във вица с македонците: един македонец - войвода, двама македонци - чета, трима макенци - чета с предател. Правосъдие никакво, икономика никаква, аграриите на субсидии, а политиците на кока, а суверенът на барбитурати.
+3
 
 
Пърцуцата и той взе да обръща палачинката! Досега обясняваше как с еврото идат мед и масло, а сега... нямало гаранции. Изключение ще направят само "успешните", (както той ги нарича), които щели да станат още по-успешни. Тоест богатите ще станат още по-богати. Само дето "успешните" в България са само мошеници, крадци и тарикати!
+1
 
 
Ама ние сега като приемем еврото ще станем много богати, нали? НАЛИ?!!! :)
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:39 / 11.09.2025
Доган с нов политически проект: За мен какви ли не приказки се но...
16:35 / 11.09.2025
От академичното гребане до "амигуруми": историята на Галина и мал...
16:07 / 11.09.2025
Общопрактикуващ лекар: Няма къде да запишете детето си в момента....
16:54 / 11.09.2025
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус
14:25 / 11.09.2025
Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за ...
13:47 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Рокади в ДПС
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: