ЗАРЕЖДАНЕ...
Харизанов: Борисов си върна това, в което е най-добър от 25 години насам – да е център на вниманието
©
Това заяви политическият анализатор Георги Харизанов в предаването "Метроном" на Радио "Фокус".
Харизанов посочи, че напрежението е довело до няколко основни неща.
"Едното е, че като че ли партиите, по-малките особено, в управлението, преоцениха, и то по правилен начин ситуацията, Бойко Борисов си върна политическата инициатива, върна си вниманието, върна си това, в което е най-добър от 25 години насам – да е център на вниманието, и припомни на всички, явно имаше нужда от такова припомняне, припомни на всички коя е политическата сила, която е създала управлението и около която е създадено управлението, за да се спре или поне да се подтикне ситуацията към спиране и овладяване на тези непрестанни подмятания кой на кого бил подчинен и кой над кого бил и т.н.", каза той и допълни:
"Резултатите от изборите са ясни, парламентарните баланси са ясни и всеки винаги може да провери колко голяма е всяка отделна парламентарна група, каква тежест има в пленарна зала, и така да се отговори с факти, а не с политически глупости на това коя е най-голямата и водещата политическа сила".
Според политическия анализатор въпросът за преформатирането на правителството търпи своето развитие и не е отпаднал, не е забравен.
"Колкото до репликата за концесионирането на министерствата, там ще се случват тепърва неща, които няма непременно да попадат в центъра на общественото внимание, а именно кадровата политика по втория ешелон. Всички тези хора са там временно по волята на българския избирател, а волята на българския избирател доста често е показвала, че може да бъде коренно различна след месец, два или три, и тези хора вече да не са там".
Харизанов обясни и защо според него "ДПС-Ново Начало" не влезнаха официално във властта( чрез кадри в изпълнителната власт и в законодателната власт в парламента).
"Делян Пеевски е показал, че не е човек, който безкрайно много се съобразява с чуждото мнение, да го кажа най-възпитано. И това, че в аванс заяви ДПС "Ново начало“ в своята позиция, че ще продължи да подкрепя управлението, но не желае кадрово присъствие вътре в управлението, показва, че г-н Пеевски е твърдо решен да подкрепя управлението и да стои зад него докато това е възможно, за да не се предизвикат предсрочни избори, за да не отиде цялата власт еднолично в президента Радев, за да не се лашне страната в поредна политическа криза, защото това вече би било политическа криза, ако правителството падне при вот на недоверие и президентът разпусне парламента – нещо, което се случи по времето на Петков", каза той и допълни, че ако това се случи, тогава вече ще имаме политическа криза.
Политическият анализатор обясни, че не е ясно дали ще издържи коалицията да управлява пълен мандат или след президентските избори.
"Коалицията ще издържи дотогава, докато издържи бюджетът, защото има доста голям разнобой в политиките, които се проповядват от отделните участници в тази коалиция".
Още по темата
/
Предложение: Всяка първа сряда от месеца народните представители да бъдат проверявани с полеви тестове
18.10
Още от категорията
/
Предупредиха ни: Силни бури се образуват до границата ни с Турция! Ще окажат влияние в района на Бургас
16:07
Движението в този участък на АМ "Тракия" минава двупосочно в платното за Бургас заради полагане на маркировка
15:18
Край на дяловото разпределение на топлоенергията в сметките ни за парно – съдът на ЕС каза, че е незаконно
14:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.