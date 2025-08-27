ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хигиенистка на минимална работна заплата: На месец взимам чисто 899 лева
В момента у нас минималното възнаграждение от малко над 1000 лева получават общо над 450 хиляди души.
Обърнато в евро - сумата е 620 евро. Това означава ръст със 136 лева спрямо сегашните стойности на най-ниското възнаграждение в страната - или ръст с 12,6 на сто.
Захарина Тикова е хигиенист във Враца. Заедно с колегите си мете, събира клони, боядисва – в студ и в пек поддържа чистотата в града. За 1077 лева брутна заплата.
“Чисти са ми 899 и не можем да преживяваме с тези пари, по цял ден работим... Влезеш в магазин, нещо дребно да купиш - 60, 70, 80 лева. Сметни ги тия 890 лева докъде можем да стигнем, като имаме сметки и трябва да ядем, някоя дреха да си купим“, коментира тя пред bTV.
Смята, че планираното увеличение не е достатъчно.
"Поне едно 1700 лева, за да можем да си плащаме сметките, да живеем като нормални хора“, иска жената.
Минималната заплата у нас остава най-ниска в Европейския съюз.
"По-високият размер ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда“, коментират от Министерство на труда и социалната политика.
Заплатата се определя на база на средната заплата за период от 12 месеца. Работодателите остават против този механизъм.
"В едно предприятие, за да се платят определени заплати, трябва да се произведе стоката - и тези пари трябва да се изработят, а не да се определят с формули, колкото и да е удобно това за някои политици. Вероятно ще се увеличава броят на хората, които са на минимална заплата, защото в някои области тя стремглаво достига средната заплата“, коментира Мария Минчева от Българска стопанска камара.
Но синдикатите казват - минималната заплата трябва да се доближи до нужното за издръжка.
"Не знам защо българският работодател се плаши от думичката "Заплата за издръжка". Нали влизаме в клуба на богатите? Минималната заплата не е просто да вади хората от бедност - а да стимулира потреблението на хората, които изразходват сто процента върху стоки от първа необходимост“, посочва Любослав Костов от КНСБ.
Работодателите, синдикатите и държавата ще обсъдят проекта и на тристранен съвет.
