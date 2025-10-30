Сподели close
Приложението DSK Mobile отново е достъпно и работи без затруднения.

Благодарим за разбирането. Това съобщиха от банката.

Припомняме, че снощи имаше затруднения при достъпа до апликацията.

Това засегна хиляди българи.