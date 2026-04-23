На днешния 23 април църквата почита паметта на света мъченица Александра и свети мъченик Лазар Български.

Света Александра била съпруга на император Диоклетиан и изповядвала езическите ритуали. Тя станала свидетел как измъчвали Свети Георги, а той останал с несломена вяра. Видяла как Господ изцерявал неговите рани и той отново бил невредим.

Свети Георги не изпитвал никакъв страх и открито казвал на своите мъчители, че е християнин и вярва в Христа. Света Александра видяла и как мечът убил младия смел войн Свети Георги. Тя станала християнка.

Не минало много време и император Диоклетиан открил, че и неговата съпруга е християнка. Затова я изпратил в тъмница. Въпреки че била с царски произход, Диоклетиан не се поколебал да я подложи на мъчения и накрая да я осъди на смърт. И Света Александра била екзекутирана с меч през 303 година.

За Света Александра се заговорило отново, след като след няколко века в гръцки манастир открили нейното житие, заедно с канон в нейна чест.

Свети Лазар пък бил българин от село Дебелдял на 14 км. от Габрово. Още като момче той оставил родното си място и отишъл в Мала Азия, където бил нает за овчар в село Соми. Като християнин обаче той бил хвърлен в тъмница и подложен на жестоки мъчения.

Лазар ги понасял стоически заради вярата си в Христа. Затова бил убит на 23 април 1802 г. на 28-годишна възраст. Над мощите на св. Лазар ставали много чудеса.

Днес имен ден празнуват хората, които носят името Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо.