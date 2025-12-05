Хиляди именици празнуват днес
© Plovdiv24.bg
Желаейки да служи на Бога в по-усамотено място, се отправил за Йерусалим да се поклони на светите места и да посети палестинските пустинници.
Там постъпва в манастир, където прекарва 20 години. Пожелал по-голямо усамотение и се поселил в една пещера. Там прекарвал дни и нощи в молитва и труд. След много години живот в палестинската пустиня, Сава имал радостта да види майка си, която, след като овдовяла, се поселила в един женски манастир близо до Йерусалим.
Като получил след нейната смърт богато наследство, Сава построил няколко манастира и болници, основал две страноприемници - една в Йерихон, а другата при пещерите, из които вече се оформила лаврата или големият манастир.
В него се събрали много братя и йерусалимският патриарх поставил Сава за духовен ръководител на отшелническите обители. Умира на 94-годишна възраст в 533 г.
Интересното е, че в българските предания най-често Сава е представена като светица.
Първият празничнообреден комплекс на декември е съставен от три последователни дни: 4, 5, и 6-ти декември, споени в една свещена триада от светиите Варавара, Сава и Никола. Дедите ни възприемали Варвара и Сава като две сестри на свети Никола, различни по нрав, но длъжни да подготвят празника му.
Като типично женски празници, Варвара и Сава са изпъстрени с различни момински гадания. В ранното утро на Света Варвара, още преди изгрев слънце, девойките от Хасковско се надпреварвали помежду си коя първа ще раздаде своята погача из махалата.
Според местното поверие онази от тях, която успее да стори това най-напред, ще се омъжи първа през годината.
На Свети Сава девойките също ставали рано и започвали да пресяват брашно, като държали ситото обратно. Тогава между баби и внучки се провеждал следния диалог:
– Не така, чедо, обърни ситото! Че то, иначе кой ще те научи?
– Свекървата, – отговаряла девойката.
– Дай Боже да бъде по -добра от мен! – благославяла бабата.
Това обредно магическо действие трябвало да помогне на момичето да се изпълни желанието му и не само да се задоми скоро, но и да влезе в добро и заможно семейство, да случи на добра свекърва.
"Варвара вари, Сава пече, Никола гости гощава“ повтаряли дедите ни и се подготвяли за един от най-големите семейни празници в народния календар, съвместил стародавните вярвания с християнския канон. В някои места честват празника на свети Сава като на светец - мъж, покровител на вълците (вълчи пастир).
Сава е свързан/а и с плодовитостта, затова на този ден бездетните булки изпълнявали ритуал, заедно с най-старата жена в дома.
На Савинден се подготвя Никулденската трапеза, а на някои места приготвят в чест на мъртвите варено жито и го раздават на гробищата за помен.
Днес имен ден празнуват Сава, Савка, Савчо, Светослав, Светослава, Слав, Слава, Славей, Славейка, Славейко, Слави, Славка, Славчо, Станислав, Станислава, Съби, Събина, Венцислав, Венцислава, Владислав, Владислава, Десислав, Десислава.
Още от категорията
/
Българинът все по-често търси високопротеинови храни: Фирми отчитат ръст на продажбите на плодови кисели млека с 399%
04.12
Почина Искра Димитрова
03.12
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
03.12
Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z
02.12
ЕС отчита 182 000 смъртни случая от замърсяване на въздуха, България постига значително подобрение
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тахов за "Магазин за хората": Целта ни е от 15 декември тези обек...
22:58 / 04.12.2025
Йотова: Българските банки са готови за еврото
21:34 / 04.12.2025
Протест пред дома на Бойко Борисов в Банкя
21:34 / 04.12.2025
Съюзът на артистите иска оставките на Мариан Бачев и Тошко Йордан...
20:32 / 04.12.2025
Доц. Петър Чолаков: Не съветвам нито един политически лидер да пр...
20:18 / 04.12.2025
Благоевградчани останаха смаяни от "архитектурния гений" на свой ...
19:47 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.