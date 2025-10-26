ЗАРЕЖДАНЕ...
Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
©
По думите ѝ причината за поскъпването е връщането на стандартната ставка на ДДС върху хляба и брашното, която влезе в сила от 1 януари 2025 г.
"Така се доказа нашата теза, че нулевото ДДС върху хляба беше изцяло социална мярка в полза на потребителите. От нея не печелеха производителите, а хората. След като данъкът беше върнат, това веднага се отрази върху крайната цена“, обясни Кукушева пред NOVA.
"Очаквам общата сума от данъците, които браншът ще плати, да бъде изключително малка – в пъти по-малко от преди. Всеки хляб има своята официална евроравностойност, която се различава в зависимост от производителя“, добави тя.
Кукушева припомни, че в Закона за въвеждане на еврото има текстове, свързани с контрол върху "неимоверното покачване на цените“, но уточни, че спекула от страна на производителите няма.
"Проблемът не е при нас. Спекулативното поведение идва по-скоро от търговците. Ние се борим за справедливи цени на хляба и за равнопоставеност на пазара“, допълни председателят на Федерацията.
Въпреки повишените цени, хлябът продължава да е сред най-често консумираните храни у нас. Според статистиката средно един българин изяжда около 69 килограма хляб и тестени изделия годишно.
Кукушева обаче се въздържа от конкретна прогноза за бъдещите цени. "Нямам прогноза с колко още може да се вдигне цената на хляба“, каза тя.
Още от категорията
/
България е в челните позиции по производство на подправката, наречена "червено злато". 1 грам струва над 30 лева
08:41
Проблем: Купили сме си Биткойн от криптокомпания, която е регистрирана незаконно в НАП. Трябва ли да я върнем и дължим ли данъци?
24.10
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
24.10
Търговецът няма право да отстранява етикета или да променя информацията, дадена от производителя или вносителя
24.10
НАП с напомняне
24.10
Строител за цената на имотите: Около 30-40% от стойността е за земята, която не винаги е собственост на строителя
23.10
Експерт: Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не може 1 млн. души да минат през БНБ!
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.