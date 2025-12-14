На 14 декември 2025 г. имен ден празнуват хората с имената Снежана, Снежанка, Снежка, Снежа, Снежина, Белослава и Белчо.Православната църква на този ден почита паметта на светите мъченици Тирс, Левкий, Филимон, Аполоний, Ариан и Калиник заедно с техните сподвижници.Те са пострадали в Кесария Витинска по време на управлението на император Декий (249–251 г.).Църковният календар отбелязва 14 декември като 11-та Неделя след Въздвижение.Според народните вярвания на този ден има и забрана – не бива да се прави бъркотия вкъщи, защото това може да доведе до неприятности в семейството.