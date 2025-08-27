Новини
Хората на 65 и повече години са 24% от населението на страната
Автор: Десислава Томева 10:35
©
Една от най-значимите демографски тенденции в България – процесът на застаряване на населението, продължава да се задълбочава. Това става ясно от данните, отбелязани в Отчета за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), публикуван за обществено обсъждане, съобщават от МТСП, цитирани от "Фокус".

За периода 2023 – 2024 г. демографската картина у нас се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниска раждаемост и висока обща смъртност. В края на 2024 г. лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната. В сравнение с 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика. Според тях на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна възраст. За сравнение през 2011 г. съотношението е било 46,5%.

В края на април министър Борислав Гуцанов организира кръгла маса на тема "Демография – тенденции, проблеми и решения“, която се проведе в Народното събрание (НС). На нея участие взеха представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, както и водещи научни експерти в областта. "Ако има една кауза, която може да обедини българите, тя е именно демографската. Необходима е цялостна стратегия и национален консенсус“, заяви тогава министър Гуцанов.

Той декларира като един от своите приоритети увеличаване на домовете за възрастни, включително и с увреждания, и повишаване на качеството на грижата в тях. В момента тече преглед на предложените от общините сгради, където евентуално да бъдат изградени нови домове за възрастни хора. С над 750 милиона лева по Националния план за възстановяване ще бъдат реновирани 81 дома за стари хора, които се управляват от общините. След приключването на ремонтите над 5600 възрастни ще живеят при по-добри условия, ще получават социални услуги, отговарящи на високи стандарти за качество и ще имат възможност за повече социални контакти. С част от средствата ще бъдат

изградени 254 нови услуги за хора с различни видове увреждания. Очаква се това да осигури качествена подкрепа за поне 10 000 души и техните семейства.

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) цели да осигури възможности за пълноценно участие на хората от третата възраст в социално-икономическото развитие на страната. За постигането на тази цел се изпълняват конкретни мерки като: програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране; осигуряване на професионално обучение за тях; подобряване на условията на труд; насърчаване на ученето през целия живот и др. Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания и др.








Актуални теми
Мигрантски натиск към България
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Статистика: