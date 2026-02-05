Хората пропищяха от високи сметки за ток
© ФОКУС
Случаят в Хасково: Скок от 200 на над 600 лева
Данаил Тодоров от Хасково споделя пред NOVA, че за периода от септември до декември сметката му за електроенергия е нараснала повече от три пъти – от 207 лв. на 637 лв. Потребителят подчертава, че не е променял навиците си на потребление и в дома му няма нови електроуреди. Той изразява недоверие към електронните електромери и отказва да плати такса от 70 лв. за проверка на уреда в лаборатория на самото електроразпределително дружество, тъй като не я счита за независима. Тодоров настоява за достъп до "логовете“ на електромера, за да се види кога точно е отчитана енергията.
Случаят в село Тръстиково: Сметка от 150 евро при собствена соларна система
Още по-фрапиращ случай идва от бургаското село Тръстиково. Георги Димитров, който разполага със собствена фотоволтаична инсталация (12 kW с 15 kW батерия), получава сметка от близо 159 евро за януари, при положение, че през октомври е платил едва 5.50 евро.
Димитров изказва хипотезата, че е възможно да има грешка в софтуерните настройки на ЕРП-то. Той предполага, че вместо деление на определен коефициент (1.95583), системата може би извършва умножение, което изкуствено завишава крайните стойности. Потребителят планира да изиска официални данни от софтуера на своята инсталация и да ги сравни с тези на дружеството, след което ще потърси правата си по съдебен ред.
Още по темата
КЕВР за високите сметки за ток: Електромерите мерят количеството енергия, това не зависи от еврото
08:56
Велислава Делчева: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Още от категорията
/
Работодатели: Наши служители си инсталират ChatGPT, ползват го, но ние не знаем. Ако сгреши, кой носи отговорност?
04.02
Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна
03.02
Строи ли се в Бургас?
03.02
Експерт за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Шофьорка не се сдържа: Аз съм идиотът и изобщо не се извинявам
23:15 / 04.02.2026
Кой е Ивайло Калушев, когото всички търсят?
23:14 / 04.02.2026
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан":...
20:45 / 04.02.2026
Съсед на загиналите в хижа "Петрохан": Три пъти са ме спасявали
20:55 / 04.02.2026
Унищожиха ръчна граната в Бургас
18:11 / 04.02.2026
Йотова продължава с консултациите: Посреща АПС, МЕЧ и "Величие"
17:38 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.