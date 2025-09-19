ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Хората са категорични: Няма как с 30 кила ракия едно петчленно семейство да изкара цяла година
В монтанското село Боровци откриват сезона на пивките напитки. От сутринта в местната ракиджийница кипи труд. Местните изчисляват, че ограничението до 30 литра е недостатъчно.
"Ако сметнем 365 дни в годината – едно голямо семейство всяка вечер да пие по 50 грама, не повече, 4 души по 50 грама са 200 грама. За една година са 100 кг. Как с 30 кила ракия може да изкара едно петчленно семейство цяла година – няма как да стане това нещо“, казва пред bTV Румен.
Предвиждат се и други промени. Според законопроекта, за да се свари ракия за домашна консумация, няма да може да се купува грозде от търговец, а ще трябва да се използва единствено собствена реколта.
По данни на Агенция "Митници“ в страната са регистрирани 1458 малки обекти за дестилиране.
"На нас ни е леко неясно какво точно ще се случва и как хората, които идват да изваряват тук, ще доказват с документ, че наистина суровината, тоест плодовете, които са заложили за ферментация, са реално техни“, казва Ивана Стоицева-Божилова, представител на фирмата, която управлява обекта за дестилиране.
Условието за собствено лице ще се прилага и към производителите на домашното вино. Те обаче ще трябва да регистрират и площите си в лозарския регистър.
"На българина това му е житието и битието, както и консервите за зимата. За мен е необмислено това, което се предлага“, смята Иван Арнаутски.
Сред целите на новите текстове в закона е повишаването на контрола върху производството и търговията с алкохол у нас.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 55 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Проф. Рачев: Другата седмица влизаме в "есенен режим"
08:43 / 19.09.2025
Делото "Сияна": Продължава разпитът на свидетели
08:50 / 19.09.2025
Засилен трафик се очаква заради поредицата от три почивни дни
08:51 / 19.09.2025
Празник е! Не започвайте важни дела
08:44 / 19.09.2025
Шефът на НСИ получи заплаха по имейл
08:49 / 19.09.2025
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търнов...
20:56 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Млад мъж е в критично състояние след катастрофа с мотор в Руенско
09:36 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета