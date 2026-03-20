Хотелиер: 85% от работниците ми ще бъдат от чужбина
"85% от работниците ми ще бъдат от чужбина. Това не е защото не обичам нашите български работници, но тях ги няма. Защо ги няма? Не е това, че нямаме пари, пари дадохме. Дори продължаваме да даваме. Проблемът е, че тук се презастрои. Приоритет на държавата не е туризмът", каза пред БНТ Веселин Налбантов - заместник-председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.
Налбантов коментира и липсата на квалификация у българите и нуждата от наличие на учебни центорве за персонала.
"При "лошия" социализъм хората, които са започнали да строят тези летни курорти са решили въпроса като са направили учебно-промишлени предприятия", каза той.
Дефицит на кадри има за всички позиции - готвачи, сервитьори, бармани, хората, които имат желание да работят не са обучени.
Налбантов отбеляза, че държавите, от които си намират служители са Непал, Казахстан, Узбекистан.
Министърът на иновациите и растежа: Подкрепяме българските компании за разработване на нови технологии в космическия сектор
19.03
Курсът на еврото скочи
16.03
otKi4uka
преди 18 мин.
Не е вярно, че липсват кадри! Не им се плащат европейски заплати на работодателите!
otKi4uka
преди 18 мин.
Не е вярно, че липсват кадри! Не им се плащат европейски заплати на работодателите!