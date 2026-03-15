Отлив на туристи от Германия по българското Черноморие се очаква през този летен сезон, а причината е липсата на добри транспортни връзки. Това смята Георги Дучев - изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели.Хотелиерите по морето са настроени оптимистично за предстоящото лято, все пак смята той.Спадът на туристите от Германия може да достигне между 20 и 30 процента, каза Георги Дучев пред БНР. Основният чартърен превозвач на германски туристически групи е отказал да изпълнява полети до българското Черноморие през тази година"Сега се намираме в парадоксалната ситуация, че много германски туристи искат да почиват по нашето Черноморие, но физически не могат да стигнат до него", подчерта Дучев.Ще има отлив и на туристи от Израел, но активно се търсят решения:"Ще се търси компенсация от други пазари с по-активна промоция на българското Черноморие като дестинация, с различни канали от традиционните туроператори или платформи, които всички използват", посочи още Дучев.До летище "Варна" се откриват три нови линии: от Полша, две от Италия, както и полети от Словакия и Унгария. До летище "Бургас" ще има нови линии от Франция, Великобритания, Италия и Полша.Хотелиери и туроператори ще търсят начин да насърчат българските туристи да почиват в страната.