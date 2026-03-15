Хотелиер: Много германски туристи искат да почиват на Черноморие, но физически не могат да стигнат до него
©
Хотелиерите по морето са настроени оптимистично за предстоящото лято, все пак смята той.
Спадът на туристите от Германия може да достигне между 20 и 30 процента, каза Георги Дучев пред БНР. Основният чартърен превозвач на германски туристически групи е отказал да изпълнява полети до българското Черноморие през тази година
"Сега се намираме в парадоксалната ситуация, че много германски туристи искат да почиват по нашето Черноморие, но физически не могат да стигнат до него", подчерта Дучев.
Ще има отлив и на туристи от Израел, но активно се търсят решения:
"Ще се търси компенсация от други пазари с по-активна промоция на българското Черноморие като дестинация, с различни канали от традиционните туроператори или платформи, които всички използват", посочи още Дучев.
До летище "Варна" се откриват три нови линии: от Полша, две от Италия, както и полети от Словакия и Унгария. До летище "Бургас" ще има нови линии от Франция, Великобритания, Италия и Полша.
Хотелиери и туроператори ще търсят начин да насърчат българските туристи да почиват в страната.
Още по темата
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.