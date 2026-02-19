Хотелиер: Никой не помисли за нас
© Bulgaria ON AIR
Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов и хотелиерът Стоил Далевски смятат, чe Ирена Георгиева е добър избор за служебен министър на туризма.
Проблемите в българския туризъм
"Най-големият проблем на туризма в България е, че държавата не гледа на него като приоритет. Много отдавна се борим да обясним какво е туризмът за България. Не сме успели да убедим държавниците, че туризмът заслужава много повече внимание", коментира Алибегов пред Bulgaria ON AIR.
Далевски подчерта, че имаме уникална природа, море, планина, страхотна столица, хотели и бази, но въпреки това "никой не ни обръща внимание".
Малка печалба за хотелите
"Никой не помисли за нас. Най-лошото е, че върви кампания, в която се казва, че сме увеличили цените. Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи", отчете Далевски.
Алибегов коментира, че никъде не се изнасят данни защо е нужно да има поскъпване.
"30% поскъпване на тока за бизнеса, 40% поскъпване на наемите, поскъпване на лихвите, вдигане на минималната работна заплата. Тези хора, които работят при нас, искат и те по-високи заплати. Ток, заплати, наеми - това са основните разходи в търговските обекти. В хотелиерството и в ресторантьорството работят най-много хора. За всичко са нужни ръчички", заяви той.
Още по темата
/
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Управителят на Централната банка на Гърция: Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
14.02
Експерт: В менюто беше написано, че цената подлежи на 10% допълнителен сервиз, но по начин, по който не е видно за потребителя
14.02
С нарастването на доходите цените в сектора на услугите имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13.02
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
11.02
Още от категорията
/
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
17.02
Vivacom е Работодател на годината и получи още три отличия за устойчиво развитие и екипна култура
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Арестуваха принц Андрю
12:53
Актуални теми
EFG
преди 1 ч. и 49 мин.
Колко време плащаха по 7% ДДС ?
Даскала1
преди 2 ч. и 32 мин.
Тези лаккомници за какво мечтаят? Да станат милиардери за година?! Печалба между от 3-5% е напълно нормална, на който не му харесва да затваря. От туризъм ползата е колкото от петела, или коча.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.