ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Хотелиер от Приморско: Най-накрая българският турист разбра, че нашето Черноморие е наистина чисто и добро
По-ниските цени в края на сезона са сред мотивите за родните туристи да продължават да ходят на море и през септември.
"Това е най-хубавият сезон – краят на сезона, когато хората са усмихнати, щастливи, защото са изкарали хубаво лято. И ние сме така. Като ги погледнете всички са усмихнати. Да кажем довиждане на морето. Въпросът не е какво е времето, а с кого си в това време", каза пред Таня Попова.
Хотелиерите отчитат двоен ръст на почиващите.
"Най-накрая може би българският турист разбра, че реално нашето Черноморие е наистина чисто и добро. Имаме и доста допълнителни атракции - хората могат да отидат на разходка с лодка, могат да отидат до Маслен нос - най-чистата вода в Европа, могат да се качат на джип сафари, могат да отидат на Бегликташ", коментира Николай Николов, хотелиер в Приморско.
"Определено това беше един от най-силните сезони за последните няколко години. Тази година, традиционно, записванията бяха най-вече от чешки, полски и словашки пазар. Също така български пазар. България може би е над 50% от туристите. Говорим за района около Приморско и на юг", заяви Владимир Маринов, Регионална туристическа камара Бургас.
Мартин от Чехия избира Приморско за лятната си почивка повече от 25 години. И вече прави планове да се върне догодина.
"Посещавал съм и други български курорти за по ден-два, но винаги се връщам в Приморско, защото остана в сърцето ми", каза Мартин Духон, турист от Чехия.
В Созопол къщите за гости са пълни през целия сезон.
"Харесва им архитектурата на Стария град, забележителностите, има семейства, които всяка година идват и казват, че това е едно чудесно кътче на земята", коментира Димитринка Арабаджиева, собственик на къща за гости в Созопол.
В Слънчев бряг отчитат ръст на немския пазар. Засилен интерес има и от Великобритания, където включиха Несебър в топ 5 на туристическите дестинации.
"Има колеги и хотели, които ще работят и до средата на октомври. Подготовката за 2026 г. започна отдавна. Традиционно някои пазари започват да продават много от рано – Великобритания още от май месец цените са в продажба, да не говорим, че вече има запитвания да бъдат отворени цените за 2027 г.", каза Деница Бахарова мениджър на хотели в Слънчев бряг.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 741
|предишна страница [ 1/124 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БДЖ предлага отстъпки
10:23 / 15.09.2025
Росен Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва ...
10:10 / 15.09.2025
Връхлита ни нова порция магнитни бури
10:12 / 15.09.2025
Догодина ще има STEM кабинети във всяко училище
09:48 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към учител...
09:37 / 15.09.2025
Ще оцелее ли правителството след поредния вот на недоверие?
09:30 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета