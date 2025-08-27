Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
Автор: Екип Burgas24.bg 16:08Коментари (0)126
©
Полигирос
Гръцката икономика се сблъсква със сериозен проблем. Става дума за нелегални краткосрочни наеми, по-известни като "черен Airbnb“, които процъфтяват в Северна Гърция. Според експертите държавата всяко лято губи стотици милиони евро приходи, които вместо да постъпят в бюджета, се изнасят извън страната, пише местната медия naftemporikiл

Най-засегнат е регионът Халкидики, където, според Сдружението на хотелиерите, в префектурата функционират около 10 000 неофициални легла за туристи.

Тези имоти се отдават под наем без лиценз, без плащане на данъци и такси, а собствениците – често чужденци – твърдят, че са "на гости на приятели или роднини“.

Според това, гръцките контролни власти нямат механизъм за ефективна намеса.

Според данни на местните стопански камари именно България и Северна Македония са сред най-активните инвеститори в недвижими имоти в Халкидики, които след това се превръщат в нелегални места за настаняване.

Председателят на Търговската камара на Халкидики, Янис Куфидис, оценява, че около 70% от сделките с имоти в региона през последните години се използват за "черен Airbnb“.

Според данни на Сдружението за недвижими имоти на Халкидики, през 2024 година са били продадени приблизително 1 800 имота. Макар гръцките купувачи все още да държат най-големия дял, веднага след тях следват гражданите на Северна Македония и България.

Експерти от RE/MAX Metron Halkidiki подчертават, че интересът от страна на българите остава стабилно висок, за разлика от сръбските купувачи, чиято активност е намалена поради вътрешнополитически проблеми.

Така българските инвеститори постепенно се превръщат във важен фактор за растежа на парахотелската индустрия в Северна Гърция – феномен, който подкопава конкурентоспособността на легалния туристически сектор и вреди на държавния бюджет, според представители на индустрията.

Управлението на тези имоти обикновено се извършва дистанционно от държавите, в които живеят собствениците, пише изданието. Рекламата се прави в социалните мрежи и сайтове на български, сръбски или македонски платформи. Все повече туристически агенции също се включват.

"Проблемът е, че локациите нямат никакви признаци на търговска дейност. Това прави невъзможни инспекциите от страна на Министерството на търговията или данъчните власти“, коментират местните власти.



Още по темата: общо новини по темата: 694
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/116 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Преди старта на новата учебна година: Колко скъпо ще им излезе на...
15:57 / 27.08.2025
Сърбия ни предаде Паскал
14:28 / 27.08.2025
IT специалистите в България искат до 30 дни годишен отпуск, а пол...
14:32 / 27.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, то първото нещо, коет...
12:56 / 27.08.2025
Държавата увеличава капитала си в БЕХ с 1.5 милиарда лева
14:29 / 27.08.2025
Вижте ваканциите и почивните дни за новата учебна година
12:02 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го с въздушна линейка до София
09:33 / 25.08.2025
Актуални теми
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Войната в Украйна
Бюджет 2025
Пожари 2025
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: