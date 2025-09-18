ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хотелиерът, обвинен, че е пребил кмет: Обвинен съм, защото не давам пари за кебапчета и ракия за събора
"Не вярвам на очите си какво е писал господин кметът. Познаваме се с него. Вчера беше тук на моя хотел. Говорихме, но аз с пръст не съм го докоснал", това каза по телефона за БНТ Валентин Четрафилов, който е собственик на хотелски комплекс в село Огняново.
По думите на обвинения за физическа саморазправа кметът на селото пише подобни обвинения заради това, че собственикът на хотела "не иска да дава пари за събора". "Аз не давам пари за кебапчета и ракия", допълни той. Обясни, че е пуснал жалба в съда и ще съди кмета на Огняново.
"Не знам на какво са способни той и хората около него, защото те се оформят като един кръг, една групичка хотелиери, които явно искат да останат безнаказани. И ситуацията, в която те ползват незаконно минерална вода без тя да минава през общински водомери ги устройва", това пък заяви в "Денят започва" кметът на село Огняново Иван Ижбехов.
По думите на кмета конфликт между него и собственика на хотелската верига не е имало, а "разговорът е бил съвсем нормален". Това, което се случи беше "съвсем неочаквано", допълни той.
Първата проверка на Басейнова дирекция не е установила наличието на незаконни сондажи за вода, но е установено наличието на тръба и водомер, които допълнителна проверка ще установи какви са те.
За побоя кметът на селото разказа, че ударите са били "много внезапни и силни". Тезата за това, че кметът не давал пари за събор е "удобна" за него, заяви Иван Ижбехов.
"Ние по телефон така и не сме говорили за тази година. Това е един повод и мотив, който иска да използва като свое оправдание да ме злепоставя мен".
