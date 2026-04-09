Лица с имунитет са свързани със затворените от БАБХ обекти в Монтана и Враца, обяви на брифинг земеделският министър Иван Христанов.

"Обектът, който беше затворен в Монтана, се оказа, че се използва от лице с имунитет. Във Враца отново става въпрос за лица с имунитет, които извършват дистрибуция на храна към училища, където е поставено в риск най-скъпото за българина – децата", заяви той.

Случаят в Монтана е от миналата седмица, а при него са открити тежки нарушения на хигиенните изисквания при преработката на птиче место за заготовки и колбаси.

Този във Враца е от 6 април, когато инспектор от БАБХ е проследил товарен автомобил от паркинг пред магазин на търговска верига до детска градина в областния град, където е започнало разтоварването на стоката. На място е извършена официална проверка със съдействието на служители на ОДМВР-Враца и инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните - Враца.

В крайна сметка за това да стигнат до детските градини и ясли във Враца са спрени 190 кг. храни.

"Във Враца е констатирано претоварване на храна в бус, който не е отговарял на температурните условия в джип. Оттам заминава в обекти, които са в системата на образованието. Когато нашият инспектор е искал да провери, човекът е казал, че е каратист. Във ферма за коне в Кюстендилско имаше заплахи за насилие. Недопустима е злоупотребата с храна, която слагаме на трапезите си. Oсвен това става дума за нелоялна конкуренция с изрядните търговци", каза земеделският министър.