Иван Христанов.
"Имаме официална позиция. Тя е, че поне за момента това, което анализират колегите и от кабинета, и от службите, няма непосредствена заплаха за България", каза министърът.
По думите му страната разчита и на съюзническата защита.
Министърът подчерта, че в ресорното ведомство се изготвят икономически прогнози при различни сценарии, включително при евентуално затваряне на Ормузкия проток.
"Правим и прогнози икономически, какъв би бил ефект от затварянето на Ормозкия проток – краткосрочния, дългосрочния – върху цените на торовете, на основните енергоносители."
Той допълни, че зависимостта на България от енергийни доставки от региона е ограничена.
"България не е особено зависима от доставки на втечнен газ или на петрол от Близкия изток. Не очакваме и кой знае колко големи ефекти."
Министърът коментира пред БНТ и сигнал за нередности в обществена поръчка за десетки милиони левове.
"Има една компания, която отговаря за дейност, възложена от държавата за 45 млн. лева. Тази компания за последните няколко години е изсмукала буквално 87 млн. лева. Приготвила се и да изсмучи още към 30 млн. лева", заяви той.
По думите му в момента тече проверка от инспектората и вътрешния одит, а ще се включи и АДФИ. Изрази увереност, че случаят ще стигне до прокуратурата.
Министърът заяви, че атаките срещу него и екипа му са резултат от засегнати интереси.
