Днес Гюров е уволнил 28 от 28 областни управители. На тяхно място е назначил 28 кадри на ПП. Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва. 

Това написа във Facebook профила си Христо Гаджев от ГЕРБ.

ФОКУС припомня, че стана ясно, че правителството е назначило 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности. 

