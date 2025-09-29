ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Христо Ковачки: Над 30 000 работни места ще бъдат изгубени, ако това се случи с българските ТЕЦ-ове и мини!
"Смятам, че за да подчертая значението на това да не затваряме българските ТЕЦ-ове и мини, ще покажа какви биха били последствията от тяхното закриване, за да може всеки сам да си направи изводите.
Над 30 000 директни работни места ще бъдат изгубени. Един въглищен ТЕЦ с мощност 100 MW поддържа около 600 души персонал, докато соларен парк със същата мощност – едва до 20 души. Още вероятно над 70 000 души, работещи във външни под изпълнителни фирми (ремонти, поддръжка, логистика), също ще загубят доходите си. Повечето от тези фирми разчитат единствено на договори с ТЕЦ-ове и мини – фалитът им ще бъде неминуем.
За над 100 000 работници, които ще останат без работа, няма да има възможност да продължат развитието си в енергетиката. Преквалификацията в съвсем различна сфера ще отнеме години и ще се отрази не само на тях самите, но и на техните семейства и цели общности, които зависят от тези работни места.
Ще има ефект на доминото върху икономиката: транспорт, доставки, услуги, машиностроене – стотици свързани бизнеси ще бъдат засегнати.
1. Загуби за държавата: Енергийният сектор е сред най-големите данъкоплатци в страната. Ще оставя на публиката да се замисли колко дълбоко ще трябва да бъде съкратен държавният бюджет.
2. Енергийна сигурност: риск от режим на тока и вносна зависимост България ще премине от нетен износител на електроенергия към нетен вносител, с всички произтичащи от това рискове за цената и сигурността на доставките.
В най-студените зими, недостигът на базови мощности в региона ще означава невъзможност за внос – държави като Румъния, Унгария и Гърция вече са въвеждали временни забрани за износ при екстремни условия (пример: 2017 г.).
Според ЕСО, спад от 1°C през зимата води до нужда от допълнителни 100 MW/ч или половин блок на ТЕЦ "Бобов Дол“.
При масово затваряне на базови мощности, възобновяемите източници няма да могат да бъдат балансирани, водейки до:
- Аварийни режими на работа на електропреносната мрежа;
- Сривове в електропреносната система (както се случи в Испания през лятото);
- По-чести прекъсвания на електрозахранването за населението.
3. Топлоенергия и битова сигурност: социална и здравна криза Градовете с топлофикационни дружества ще останат без парно. Това ще принуди населението да премине към:
Електрическо отопление (много по-скъпо) => скок в търсенето и цените на електроенергия.
Твърди горива: въглища, гуми, отпадъци => ръст на замърсяването.
Бедните домакинства ще бъдат най-засегнати. Те често нямат възможност за климатична или газова алтернатива. Домашните инсталации нямат филтрационни системи като електрофилтри и сероочистки. Това драстично ще влоши качеството на въздуха, особено в зимните месеци.
Оставям на вас да прецените дали можем да си позволим да прекършим гръбнака на нашата индустрия и сигурност.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НОИ изплаща средно по 62 лева на ден на хората в болничен
17:32 / 29.09.2025
Публикуват данни в интернет портала "Колко струва" от утре
17:19 / 29.09.2025
Един от самолетите F-16 е с теч на гориво
16:52 / 29.09.2025
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:26 / 29.09.2025
Подробности за случая със служителите, поискали подкуп от шофьори...
15:41 / 29.09.2025
Премиерът Желязков: Целта е до следващото лято в Плевен да няма р...
15:53 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета