Хванаха дядо да пали стърнища, дразнил се от сухата трева край пътя
Автор: Петър Дучев 11:03Коментари (0)129
© Илюстративна снимка
Възрастен мъж е установен в палеж на стърнища край хасковското село Елена, съобщават от полицията.

Това е станало вчера около 9 часа след сигнал за възникнали пламъци в сухи треви и храсти по пътя, свързващ селата Елена с Болярски извор.

Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка с полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на 3 места на различно разстояние едно от друго. Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 кв.м.

Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен 84-годишен харманлиец. Той е спрян с леката си кола "Фолксваген“ и държал в ръцете си кибрит.

Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя.

Случаят е докладван на РП Хасково. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.



