Хванаха шофьора на буса с мигранти от Лозенец! Грузинец е и опитал да избяга от страната

© 21-годишен грузински гражданин е водачът на задържания снощи в с. Лозенец бус с 24 нелегални мигранти, който избяга и се укри от служителите на реда. Това съобщават от полицията.



Задържан е днес около 11.00 ч. в района на КПП "Караагач" от служители на ГПУ Царево, докато се превозвал с таксиметров автомобил.



Действията по цялостно документиране на случая продължават.