|Хванаха шофьора на буса с мигранти от Лозенец! Грузинец е и опитал да избяга от страната
Задържан е днес около 11.00 ч. в района на КПП "Караагач" от служители на ГПУ Царево, докато се превозвал с таксиметров автомобил.
Действията по цялостно документиране на случая продължават.
