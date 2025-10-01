ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Хванаха съпругата на Бойко Рашков в нарушение
Служителите на реда се е наложило да свалят регистрационните табели на колата, твърдят от "24 часа". Пътни полицаи ѝ написали акт пред собствената ѝ нотариална кантора на столичния бул. "Патриарх Евтимий".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НЗОК ще покрива домашно лечение с лекарства за още няколко заболя...
21:48 / 01.10.2025
Зов за помощ: Момиче се нуждае от животоспасяваща операция в чужб...
21:47 / 01.10.2025
Български учен със световно признание, патентова хапче за вечна м...
21:47 / 01.10.2025
България загуби голям учен
20:18 / 01.10.2025
Приеха промени в Закона за държавния бюджет за 2025 година!
20:17 / 01.10.2025
Променят движението по АМ "Тракия" в платното за Бургас
20:17 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета