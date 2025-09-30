ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хванаха турчин, превозвал метамфетамин на стойност над 20 000 лв.
На 27.09.2025 г. на пункта пристига товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя редовни документи за превозваната стока – фурми, от Иран през Турция и България за Украйна.
Митническата служителка, извършваща документален контрол и измерване с електронната везна на осовото натоварване на превозното средство, насочва композицията за проверка с рентгенова апаратура. При последвалия физически контрол в областта на лявата ос на шасито на полуремаркето митническите служители откриват малка пластмасова туба, пълна с бяло кристалообразно вещество. При извършения полеви тест веществото реагира на метамфетамин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 0,850 грама на стойност по цени за нуждите на съдебната система 20 400 лева.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Това съобщават от Агенция "Митници".
