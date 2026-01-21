официалната кореспонденция от администрацията на президента на САЩ е получена по установения дипломатически ред и че съответната дипломатическа грама е изпратена до президентската институция още в понеделник (19 януари).
Всякакви твърдения, които поставят това под съмнение, са неверни и МВнР е длъжно да ги опровергае публично. Спекулациите и невярната информация въвличат и поставят под съмнение професионализма на българските дипломати и администрацията на Министерството на външните работи.
МВнР поддържа постоянен институционален диалог с всички държавни органи – Президентството, Министерския съвет и парламентарните комисии – за координация на външната политика и спазване на конституционните правомощия.
За да защитим професионализма на българската дипломатическа служба и администрацията на МВнР изпращаме и част от документа, който представя обективно посечените по-горе факти.
И МВнР се включи с информация за поканата на Тръмп към Радев
©
Още по темата
/
Проф. Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
04.11
Посланикът на Израел в България: Първата стъпка към траен мир в Близкия изток е нарушена от "Хамас"
18.10
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел
13.10
Още от категорията
/
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
21:11
Политолог за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
20:50
Европарламентът се зае да гарантира обезщетенията ни при пътуване със самолет и да запази ръчния багаж
15:52
Кирил Петков: Лена Бориславова е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици
15:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.