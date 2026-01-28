Петър Чобанов след консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
“Бих приел позицията на служебен премиер, ако има Конституционна криза. Списъкът в момента е разширен и не смятам, че ще се стигне до такава", каза Чобанов.
"Президентската двойка трябва да е от лидери, институционално подготовени, които да мислят за държавата. С президента проведохме задълбочен разговор за това какво ни очаква и какви са предизвикателствата пред България", обясни Петър Чобанов.
Институционалният диалог трябва да продължи и със служебния кабинет, категоричен бе той. "Ще отстояваме достойна европейска позиция. Преди казвах, че бих поел поста служебен премиер, ако никой друг не би се съгласил, сега списъкът е разширен и не съм необходим в тази си роля. Мога да бъда много полезен в БНБ, затова към момента отговорих с "не“ на въпроса дали бих станал служебен министър-председател“, коментира Чобанов.
