Граждани отново се обединяват днес и излизат на протест срещу управлението на страната. Демонстрации се провеждат в София, Пазарджик, Сандански и Русе.В София малко след 18:00 часа граждани се събраха пред сградата на Министерския съвет. Казват, че протестът им е спонтанен и е организиран след призиви в социалните мрежи.На място има полицейско присъствие. Движението в района се извършва нормално.От Столичната община уточниха за NOVA, че не е постъпило искане за разрешение за протестни действия.В Русе хората се обявяват против финансовата политика на правителството и планираното повишение на местните данъци в града.По данни на МВР днес това е най-многобройният протест. От центъра на града се чуват призиви "Мафията вън!", а демонстрантите обвързаха политиката на правителството с "неадекватните действия" на кмета на общината, който иска да повиши местните данъци почти на максимално ниво. От трибуната заявиха категорично: "Не сме съгласни да ни стрижат нито от София, нито от Русе!".Призивът на организаторите на протеста беше не се допускат провокации и шествието да протече мирно.В Пазарджик протестиращи излязоха отново на протест. Той е по призив на местната организация на "Продължаваме Промяната" и е под надслов –" Оставка на правителството". Демонстрантите се събраха в 18 часа пред сградата на Общината.В Сандански също в 18 часа започна протест пред сградата на общинската администрация.